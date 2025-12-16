Oscars 2026 : le film tunisien « La Voix de Hind Rajab » de Kaouther Ben Hania présélectionné

La grande réalisatrice tunisienne Kaouther Ben Hania a annoncé avec enthousiasme sur ses réseaux sociaux que son film « La Voix de Hind Rajab» a été présélectionné pour les Oscars. Dans son message publié sur Facebook, elle exprime toute sa joie, sa fierté et sa gratitude envers toutes les personnes qui ont cru en ce projet et ont contribué à porter cette histoire à l’écran. « Un moment incroyable et un chemin prometteur qui s’ouvre devant nous », écrit-elle, traduisant l’émotion et l’excitation suscitées par cette reconnaissance internationale pour le cinéma tunisien.