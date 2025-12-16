Ferial Youssef poursuit Nadia El Gendy pour diffamation et atteinte à la réputation

L’actrice tunisienne Ferial Youssef a engagé une action en justice contre la star égyptienne Nadia El Gendy, l’accusant d’atteinte à son honneur et de diffamation à la suite de déclarations médiatiques jugées offensantes. Selon son avocat, Chérif Hafez, ces propos ont été tenus après que Ferial Youssef a évoqué sa participation à la série Asrar, affirmant ne pas avoir perçu l’intégralité de ses honoraires, pourtant fixés à 400 000 livres égyptiennes, n’ayant reçu qu’une somme partielle. En réaction, Nadia El Gendy l’aurait qualifiée de « comédienne ratée », des déclarations largement relayées par les médias. Estimant que ces propos ont porté atteinte à sa réputation et lui ont causé un préjudice moral et matériel, Ferial Youssef a présenté aux autorités judiciaires des preuves audiovisuelles à l’appui de sa plainte. Son avocat a demandé l’application des dispositions du Code pénal relatives à l’injure et à la diffamation, ainsi que celles prévues par la loi sur les crimes informatiques, affirmant que les éléments constitutifs de l’infraction sont réunis.