« Désolé pour le coup de poing » : une publicité choquante relance le débat sur les violences faites aux femmes

Cette publicité diffusée sur Facebook, présentant un coffret d’accessoires accompagné du message « Désolé pour le coup de poing », a provoqué une vive indignation en raison de la banalisation implicite de la violence qu’elle véhicule. En transformant un acte violent en prétexte promotionnel, la publication franchit une ligne éthique dangereuse, en suggérant qu’un cadeau pourrait compenser une agression et en renvoyant une image dégradante de la femme, réduite à une consommatrice supposément prête à tolérer l’humiliation. Si certains internautes ont tenté de relativiser l’affaire au nom de l’humour ou d’une maladresse marketing, de nombreuses voix ont dénoncé un message irresponsable et nocif, particulièrement dans un contexte tunisien marqué par la persistance des violences faites aux femmes et par les pressions sociales qui empêchent souvent les victimes de rompre avec leur agresseur. Cette polémique rappelle l’urgence d’une régulation plus stricte des contenus publicitaires sur les réseaux sociaux et la nécessité, pour les marques, d’assumer pleinement leur responsabilité sociale et éthique.