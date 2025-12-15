Tunisie : prévisions météo pour le lundi 15 décembre 2025

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie, le temps sera partiellement nuageux ce lundi 15 décembre 2025, avant de devenir progressivement très nuageux l’après-midi sur les régions de l’Ouest. Des pluies temporairement orageuses sont attendues dans ces zones, puis toucheront localement les régions de l’Est, avec des épisodes pouvant être parfois abondants.

Les températures connaîtront une légère baisse. Les maximales oscilleront entre 12 et 16°C dans les régions de l’Ouest et entre 17 et 21°C dans le reste du pays.

Le vent soufflera de secteur sud-est, fort près des côtes et sur les hauteurs, et faible à modéré ailleurs. Il pourrait se renforcer par moments, avec des rafales dépassant temporairement les 60 km/h, notamment sous orages.

La mer sera très agitée.