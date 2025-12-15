Siliana-Hajj : 130 pèlerins concernés par les procédures de voyage vers les lieux saints

Quelque 130 pèlerins au gouvernorat de Siliana se sont rendus au guichet unique inauguré, hier dimanche, au complexe culturel de Siliana-sud pour finaliser les démarches de voyage vers les lieux saints.

Le directeur des affaires régionales, Abdelhamid Berari, a indiqué à l’Agence TAP que ce guichet permet aux pèlerins d’achever les procédures nécessaires au hajj, qui sont liées à l’hébergement, à l’octroi de l’allocation touristique et au billet d’avion.

Le départ du vol des pèlerins de la région est programmé pour, le 15 mai 2026, a ajouté la même source.