Fêtes de fin d’année : attention aux pâtisseries et aliments périmés en Tunisie

À l’approche des fêtes de fin d’année, l’Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (INSSPA) a mené une vaste campagne de contrôle qui a abouti à la saisie et à la destruction de plus de 46 tonnes de denrées impropres à la consommation, ainsi que de centaines d’unités de pâtisseries et de boissons périmées ou stockées dans des conditions dangereuses. Des opérations centralisées ont révélé l’existence de grandes quantités de fruits congelés détériorés ou mal conditionnés, tandis que plusieurs gouvernorats — dont Zaghouan, Le Kef, Bizerte, Jendouba, Nabeul, Kairouan et Monastir — ont été le théâtre de saisies importantes allant du miel périmé aux viandes de volaille issues d’abattages anarchiques, en passant par des produits contaminés par des insectes ou stockés dans des milieux insalubres. Dix établissements ont ainsi été fermés pour non-respect des normes d’hygiène. L’INSSPA rappelle son engagement à protéger le consommateur et invite les citoyens à rester vigilants et à signaler toute pratique suspecte, tout en privilégiant les points de vente soumis à un contrôle rigoureux.