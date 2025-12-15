Affaire « Tunisie, terre d’asile » : le dossier mis en délibéré

La Chambre criminelle près le Tribunal de première instance de Tunis a décidé, lundi, de mettre en délibéré le dossier de l’affaire liée à l’Association « Tunisie, terre d’asile », à l’issue d’une audience consacrée à l’examen des demandes de remise en liberté et à la fixation de la date de la prochaine séance.

Cette affaire implique la présidente de l’association, plusieurs de ses membres ainsi qu’un ancien maire de Sousse, tous actuellement en détention, en plus d’autres accusés poursuivis en état de liberté.

Les prévenus sont inculpés pour des faits de blanchiment d’argent en relation avec la prise en charge et l’installation de migrants subsahariens sur le territoire tunisien.