Tunisie : Prévisions météo du dimanche 14 décembre 2025

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie, la journée de ce dimanche 14 décembre 2025 sera marquée par la formation de brouillard localisé dans les régions du nord, du centre et du sud du pays. Le ciel sera ensuite partiellement nuageux sur l’ensemble du territoire, avant de devenir progressivement très nuageux sur les régions ouest au cours de la nuit.

Les températures enregistreront une légère hausse. Les maximales varieront généralement entre 18 et 23 degrés, tandis qu’elles avoisineront les 15 degrés sur les zones montagneuses.

Le vent soufflera du secteur sud sur le nord et le centre, et du secteur est sur le sud. Il sera relativement fort près des côtes et dans le sud, et faible à modéré dans les autres régions.

La mer sera agitée, devenant progressivement très agitée au large de Serrat ainsi que dans le golfe de Gabès.