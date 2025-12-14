Où regarder Alavés – Real Madrid en streaming ?

Affiche majeure de la 16ᵉ journée de Liga, le Deportivo Alavés reçoit le Real Madrid ce dimanche 14 décembre 2025. Le coup d’envoi sera donné à 22h au stade de Mendizorroza. Une rencontre attendue, entre un Alavés déterminé à s’éloigner de la zone rouge et un Real Madrid lancé dans la course au titre.

Diffusion TV et streaming

La rencontre Alavés – Real Madrid sera retransmise en direct sur beIN SPORTS 1, diffuseur exclusif de la Liga en France pour cette journée.

Pour suivre le match en déplacement, la diffusion sera également accessible en streaming via la plateforme beIN SPORTS Connect.

Comment regarder le match en streaming ?

Pour accéder au direct, il suffit d’être abonné à beIN SPORTS. L’abonnement peut être activé en ligne, soit auprès de votre fournisseur d’accès, soit directement sur le site officiel de la chaîne.

Une fois votre accès validé, connectez-vous à beIN SPORTS Connect depuis votre ordinateur, tablette ou smartphone. L’avant-match commencera dès 22h avec les premières analyses et commentaires pour entrer pleinement dans l’ambiance de cette confrontation prometteuse.