Kairouan : plus de 21 arrestations après les manifestations et affrontements avec la police

À la suite des récentes manifestations à Kairouan, plus de 21 personnes ont été arrêtées pour leur participation à des affrontements avec les forces de l’ordre, selon une source sécuritaire citée par la correspondance de Diwan FM.

Les autorités ont indiqué que les personnes interpellées avaient délibérément semé le chaos en bloquant plusieurs routes et en lançant des pierres ainsi que des bouteilles incendiaires sur les véhicules de police. Ces incidents surviennent après le décès d’un jeune homme dans la trentaine, survenu à la suite d’une course-poursuite avec les forces de l’ordre, selon les témoignages de sa famille, qui réclame désormais la lumière sur les circonstances de ce drame.

La justice a ouvert une enquête afin de déterminer les responsabilités et le juge d’instruction a assuré que les investigations se dérouleront avec impartialité et transparence, en attribuant les responsabilités à toute personne dont l’implication sera établie conformément à la loi.