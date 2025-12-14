JCC 2025 : une ouverture raffinée, hommages à Ziad Rahbani, Claudia Cardinale et Abdelaziz Ben Mlouka

La 36ᵉ édition des Journées cinématographiques de Carthage (JCC), qui se tient du 13 au 20 décembre 2025, a été lancée hier soir au Théâtre de l’Opéra de la Cité de la Culture dans une ambiance sobre et centrée sur le cinéma. Retransmise sur la Télévision Tunisienne et les chaînes de radio nationales, la cérémonie s’est démarquée par l’absence de longs discours officiels, se limitant à un mot de bienvenue du directeur général, Tarak Ben Chaabane. La soirée, orchestrée par le maître de cérémonie Amine Ben Hamza, a débuté par un hommage émouvant au compositeur libanais Ziad Rahbani, suivi de la présentation du film d’ouverture, Palestine 36 d’Annemarie Jacir, racontant l’histoire de Yusuf en 1936 dans un contexte de révolte et de résistance. Les spectateurs sont restés nombreux pour découvrir la projection, signe de l’attachement du public à un cinéma engagé et porteur de mémoire. Cette édition met également à l’honneur des figures emblématiques comme Fadhel Jaziri, Mahmoud Ben Mahmoud, Claudia Cardinale et Abdelaziz Ben Mlouka, tout en valorisant la Tunisie comme terre de tournage et en réaffirmant l’esprit des JCC : célébrer le cinéma, la mémoire et la dignité.