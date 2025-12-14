Football – Ligue 2 (13e journée) : Les résultats complets

Résultats complets des rencontres de la 13e journée du championnat de la Ligue 2 de football professionnel à l’issue des matchs de dimanche:
POULE A
Dimanche 14 décembre
A Mégrine:
AS Mégrine – US Boussalem 0 – 0
Samedi 13 décembre
A Menzel Bourguiba:
SA Menzel Bourguiba – SC Ben Arous 0 – 0
A Hammam-Sousse:
ES Hammam-Sousse – CS Hammam-Lif 1 – 0
A Chebba:
CS Chebba – CS Msaken 0 – 0
A Sfax (2 mars):
CO Kerkennah – EM Mahdia 1 – 0
A Agareb:
AS Agareb – Sfax RS 1 – 2
A Tataouine:
US Tataouine – AS Bouhajla 2 – 2
Classement : Pts J
1. CS Hammam-Lif 27 13
2. US Tataouine 25 13
3. ES Hammam-Sousse 23 13
4. CS Msaken 21 13
5. SC Ben Arous 20 13
6. BS Bouhajla 20 13
7. Sfax RS 18 13
8. S. Mégrine 18 13
9. EM Mahdia 16 13
10. CS Chebba 13 13
11. US Boussalem 13 13
12. OC Kerkennah 12 13
13. SA Menzel Bourguiba 9 13
14. AS Agareb 7 13
POULE B
Dimanche 14 décembre
A l’Ariana:
AS Ariana – SC Moknine 3 – 0
A Korba:
CS Korba – ES Bouchemma 0 – 0
A Jendouba:
Jendouba Sport – Kalaa Sport 1 – 2
A Ksour Essef:
US Ksour Essef – AS Kasserine 0 – 0
A Sidi Bouzid:
O. Sidi Bouzid – EGS Gafsa 0 – 1
A Gabès:
S. Gabésien – AS Jelma 3 – 0
A Redeyef:
CS Redeyef – AS Sakiet Eddaier 0 – 2
Classement Pts J
1. AS Sakiet Edaier 28 13
2. Stade Gabésien 27 13
3. US Ksour Essef 22 13
4. AS Kasserine 21 13
5. Jendouba Sport 20 13
6. EGS Gafsa 19 13
7. AS Ariana 18 13
8. Kalaa Sport 17 13
9. CS Redeyef 15 13
10. ES Bouchemma 15 13
11. CS Korba 15 13
12. SC Moknine 12 13
13. AS Jelma 10 13
14. O. Sidi Bouzid 6 13