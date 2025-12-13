Tunisie : Prévisions météo pour cette nuit

Le ciel sera partiellement nuageux, samedi soir, sur la plupart des régions du pays, avec apparition d’un brouillard dense, vers la fin de la nuit, d’après un bulletin de suivi, publié par l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les températures se situeront entre 7 et 12 degrés, dans les régions du nord-ouest et du centre-ouest et entre 13 et 17 degrés, ailleurs. Le vent soufflera du secteur Est, relativement fort, au sud, avec des phénomènes de sable, et faible à modéré, dans le reste des régions du pays.

La mer sera agitée, au golfe de Gabès et peu agitée ailleurs.