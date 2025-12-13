Tunisie : L’Ordre des ingénieurs victime d’une vaste attaque de piratage sur Facebook

L’Ordre des ingénieurs de Tunisie a révélé, samedi 13 décembre 2025, qu’il subit une vaste opération de piratage ciblant sa présence sur Facebook. Dans un communiqué officiel, l’organisation explique que ses équipes informatiques ont détecté pas moins de 479 pages frauduleuses créées pour diffuser de fausses informations et porter atteinte à l’image de l’Ordre ainsi qu’à la crédibilité de la profession d’ingénieur. Ces pages, générées de façon coordonnée, propagent des contenus trompeurs susceptibles de semer la confusion parmi le public et de perturber la communication institutionnelle. Face à l’ampleur de cette attaque numérique, l’Ordre s’interroge sur les acteurs à l’origine de ces actions malveillantes et affirme son intention d’engager des poursuites judiciaires pour protéger son intégrité et rétablir la confiance.