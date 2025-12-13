Metz – PSG : Lien streaming, chaîne tv pour regarder le match

La rencontre entre le FC Metz et le Paris Saint-Germain, comptant pour la 16ᵉ journée de Ligue 1, sera diffusée en direct ce samedi 13 décembre 2025 à 19h00 sur la chaîne Ligue 1+.

Le match se disputera au stade Saint-Symphorien.

À quelle heure commence Metz – PSG ?

Que vous soyez supporter messin ou parisien, pensez à être au rendez-vous :

le coup d’envoi est programmé à 19h00 précises, ce samedi 13 décembre.

Sur quelle chaîne suivre Metz – PSG ?

La rencontre sera retransmise en exclusivité sur Ligue 1+, qui assurera la diffusion en direct du match.