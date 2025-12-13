Météo en Tunisie : pluies éparses, vent fort et hausse des températures pour ce samedi

Le temps sera samedi localement brumeux, puis passagèrement nuageux sur la plupart des régions et parfois densément nuageux sur les régions côtières de l’Est, avec quelques pluies éparses, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Vent du secteur Est relativement fort près des côtes du Nord et dans le Sud, où il suscitera localement des phénomènes de sables et de poussières.

La mer sera agitée dans le Nord et le golfe de Gabès et peu agitée dans le reste des côtes.

Les températures seront en légère hausse. Les maximales seront comprises généralement entre 16 et 21 degrés et aux alentours de 14 degrés sur les hauteurs.