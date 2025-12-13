Mahdia : STEG annonce une interruption de courant dans plusieurs quartiers touristiques

La Société tunisienne de l’électricité et du Gaz (STEG), district Mahdia, a annoncé que le courant électrique sera coupé, demain dimanche 14 décembre 2025, de 8h30 à 13h, dans certains endroits de la zone touristique de Mahdia.

Dans un communiqué publié samedi, la STEG a expliqué que cette coupure intervient suite à la réalisation des travaux de maintenance, précisant que le courant électrique sera rétabli sans préavis, dès la fin de ces travaux.

Il s’agit de La Résidence Diar el Bahr, La Résidence Diar Esskifa, La Résidence Essalam, La Résidence Hadika Al Mahdia, La Résidence el fatimi, La Résidence Dar Faraj, La Résidence Riadh Al Bahr, La Résidence Sarah 1, La Résidence Ennadhour, Le Café Chichkhane, Sidi Messaoud ,Route de Bekalta, La Zone de Sidi Messaoud, L’immeuble “CNRPS”, La Zone Chebba.