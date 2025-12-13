Jendouba : afflux record de 1,6 million de touristes algériens en 2025

Les autorités touristiques de Jendouba ont annoncé un afflux exceptionnel de visiteurs algériens durant le mois de décembre 2025. Selon Chokri Marouani, délégué régional au tourisme, les trois postes frontaliers de la région ont enregistré, le 12 décembre, un record historique avec 11 336 arrivées en une seule journée.

Sur la période allant du 1er au 12 décembre, le nombre total de touristes algériens ayant franchi la frontière a atteint 94 658, soit une hausse spectaculaire de 97 % par rapport à l’année précédente. Depuis le début de l’année et jusqu’au 12 décembre, pas moins d’un million 413 000 visiteurs algériens ont été comptabilisés, marquant une progression de plus de 24 %.

Les prévisions tablent sur 200 000 arrivées pour l’ensemble du mois de décembre, portant le total annuel à environ 1,6 million de touristes algériens, soit 300 000 de plus qu’en 2024, confirmant ainsi la dynamique ascendante du marché algérien dans la région.