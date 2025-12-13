Carte d’identité et passeport biométriques en Tunisie : ce qu’il faut savoir

Lors d’une session spéciale organisée à l’occasion de la 39ᵉ édition des Journées de l’Entreprise à Sousse, le ministre des Technologies de la communication, Sofiene Hemissi, a annoncé la mise en place prochaine des cartes d’identité et passeports biométriques en Tunisie. Selon ses propos, l’appel d’offres et les étapes procédurales liées à ce projet seront dévoilés très prochainement, et le service devrait être opérationnel d’ici fin 2026 ou début 2027. Cette initiative s’inscrit dans un vaste programme de modernisation des services publics et de renforcement de la sécurité numérique. Le ministre a également évoqué l’ambition de numériser 80 % des services administratifs d’ici 2030, avec la création d’une application mobile unifiée permettant aux citoyens d’effectuer en ligne diverses démarches — demande de carte d’identité, passeport, vignette automobile ou déclaration fiscale — grâce à un numéro d’identification unique. Pour accompagner cette transformation, le gouvernement prévoit de digitaliser progressivement les procédures au sein des 24 ministères et de former le personnel administratif, afin d’assurer une administration plus efficace, transparente et accessible à tous.