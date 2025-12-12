Tunisie : succès historique de la première greffe de cornée à Kasserine

L’Hôpital universitaire Badr Eddine Al-Aloui de Kasserine a annoncé, ce vendredi, la réussite de sa toute première greffe de cornée, une avancée médicale majeure pour la région.

Cette opération constitue une étape décisive dans le développement des techniques de transplantation oculaire au sein de l’établissement, qui réalise désormais des interventions sophistiquées telles que la pose d’anneaux ou de segments cornéens provenant de donneurs, afin d’améliorer la structure et la résistance de la cornée.

Le chef du service d’ophtalmologie, Lotfi Chaâbani, a salué cette réussite et assuré que les interventions se poursuivront, invitant les patients inscrits sur de longues listes d’attente dans d’autres hôpitaux universitaires à transférer leurs dossiers vers l’hôpital de Kasserine pour bénéficier de ces nouvelles capacités.