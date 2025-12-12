Tunisie : Prévisions météo pour cette nuit

Les conditions météorologiques sont favorables, cette nuit et samedi matin, 13 décembre 2025, à l’apparition de brouillard dense sur la plupart des régions, selon un bulletin de suivi de l’INM.

Ce brouillard sera localement très dense, notamment dans les zones côtières, les zones basses et celles avoisinant les forêts, les barrages et les oueds, ce qui engendrera une baisse de la vision horizontale à moins de 100 mètres. Le brouillard se dissipera progressivement, demain matin, à partir de 10h00.