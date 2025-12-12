Tunisie : Prévisions météo du vendredi 12 décembre 2025

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie, la journée du vendredi 12 décembre 2025 débutera par la formation de bancs de brouillard locaux. Par la suite, le temps deviendra passagèrement très nuageux sur les régions côtières de l’Est, où quelques faibles pluies pourront se produire.

Sur le reste du pays, le ciel sera généralement peu nuageux à partiellement voilé.

Les températures maximales varieront entre 16 et 20°C, tandis qu’elles ne dépasseront pas 14°C sur les hauteurs de l’Ouest.

Les vents souffleront du secteur sud sur le Nord et le Centre, et du secteur est sur le Sud. Ils seront relativement forts près des côtes nord et par moments dans le Sud, mais faibles à modérés ailleurs.

La mer sera agitée au Nord et peu agitée le long des autres côtes.