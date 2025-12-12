Tunis : un trafiquant condamné à 9 ans de prison pour trafic de drogue en milieu scolaire

À Tunis, le pôle pénal du Tribunal de première instance a prononcé une peine de neuf ans de prison ferme à l’encontre d’un individu impliqué dans un trafic de drogue ciblant des établissements scolaires.

L’homme écoulait des stupéfiants dans plusieurs quartiers de la capitale, notamment El Mallassine, Hay Hlel et Sejoumi, moyennant des sommes d’argent variables. L’affaire a éclaté lorsqu’une femme a alerté les unités de sécurité de Sejoumi au sujet de l’implication de son mari dans ce réseau.

Une opération de filature a alors été menée, permettant son arrestation en flagrant délit, avec en sa possession 1 800 comprimés illicites et 153 cigarettes imprégnées de cannabis, selon une source judiciaire citée par Diwan FM.