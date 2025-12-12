Korba : saisie de 3 tonnes de viande de volaille impropre et fermeture d’un abattoir clandestin

À Korba, dans le gouvernorat de Nabeul, les autorités ont mis au jour un abattoir clandestin ne respectant aucune norme d’hygiène ni de salubrité. Lors d’une opération coordonnée par la brigade de la police judiciaire de Menzel Temime, avec le soutien du poste de sécurité de Korba Sud, de la police de secours et de l’Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires, près de trois tonnes de viande de volaille et de produits dérivés ont été saisies, jugées impropres à la consommation humaine. Plusieurs travailleurs de l’abattoir ont été interpellés, et le parquet a ordonné la destruction de la viande avariée ainsi que l’ouverture d’une procédure judiciaire contre le propriétaire, qui envisageait de les écouler sur le marché local. L’inspection a révélé l’absence totale de mesures de conservation et des odeurs nauséabondes persistantes, mettant en évidence un risque sérieux pour la santé publique. Cette intervention s’inscrit dans le cadre des efforts visant à contrôler les circuits alimentaires non réglementés et à protéger les consommateurs contre les dangers sanitaires.