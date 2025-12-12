Hajj 2026 : Inauguration du guichet unique destiné aux pèlerins de l’Ariana

Le ministre des Affaires religieuses, Ahmed Bouhali, a inauguré ce vendredi le guichet unique destiné aux pèlerins dans le gouvernorat de l’Ariana. Cette structure vise à faciliter et à finaliser les procédures de voyage des pèlerins vers les Lieux saints avant le premier vol prévu le 8 mai 2026, qui sera assuré directement vers Médine.

Ce guichet, installé à la salle municipale du parc Bir Belhassen, ouvrira pendant trois jours (les 12, 13 et 14 décembre) et offrira ses services aux pèlerins du gouvernorat de l’Ariana, dont le nombre s’élève à 552 pèlerins, a indiqué Mourad Salem, directeur régional des Affaires religieuses à l’Ariana, dans une déclaration à l’agence TAP.

L’objectif, a-t-il expliqué, est de regrouper l’ensemble des administrations concernées en un seul lieu afin d’assurer aux pèlerins toutes les conditions nécessaires à un voyage confortable.

Le guichet unique regroupe des représentants de plusieurs administrations, notamment la Poste tunisienne, la Société nationale de résidence et de services, ainsi que plusieurs établissements bancaires.

Par ailleurs, les pèlerins ont été accueillis par des guides religieux et des prédicateurs du gouvernorat de l’Ariana, qui leur ont fourni une série de conseils afin de leur permettre d’accomplir leurs rites dans les meilleures conditions.