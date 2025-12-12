Farouk Bouasker souligne l’importance de la formation continue dans le bon fonctionnement de l’ISIE

Le président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), Farouk Bouasker, a mis l’accent, vendredi, lors de la clôture d’une session de formation assurée par l’Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle (INNORPI) au profit des membres de l’instance, sur l’importance de la formation continue dans le renforcement des compétences des cadres et agents de l’ISIE.

Il s’agit, a-t-il dit, de suivre les nouveautés dans les domaines liés aux processus électoraux et de garder les agents et cadres de l’instance informés des dernières évolutions, selon un communiqué publié par l’ISIE.

Bouasker a précisé que cette formation s’inscrit dans le cadre d’une série de sessions de formation qui ont été programmées en 2025. Cette initiative vise à optimiser le fonctionnement de l’instance en favorisant une efficacité accrue et meilleure gouvernance, tout en consolidant la confiance de ses partenaires au niveau national et international, a-t-il relevé.

Cette formation de trois jours, qui s’est déroulée du 10 au 12 décembre 2025, concrétise l’accord de partenariat et de coopération signé entre l’ISIE et l’INNORPI.

Une académicienne experte dans le domaine de l’application des normes de qualité a animé cette formation sur le thème “Gestion de la qualité : exigences de la norme ISO 9001-2015 et planification stratégique”, en présentant l’ensemble des techniques et méthodes relatives au système qualité.

Elle a échangé avec les participants sur le degré de conformité du travail de l’ISIE aux exigences des normes ISO 9001 et sur les moyens d’y parvenir.