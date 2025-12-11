Vacances scolaires : forte affluence touristique attendue à Tozeur

Le délégué régional du tourisme à Tozeur, Adel Sbeitta, a indiqué que le rythme des réservations touristiques connaît une hausse continue en cette période, avec une accélération attendue durant les vacances scolaires.

Selon lui, les indicateurs actuels sont particulièrement encourageants et la région pourrait enregistrer une progression comprise entre 12 et 14 % par rapport à la saison précédente. Il a également souligné que les préparatifs se poursuivent en coordination avec l’ensemble des acteurs concernés afin d’assurer les meilleures conditions d’accueil pour les visiteurs, qu’ils soient tunisiens ou étrangers.

Les premiers signes laissent d’ailleurs présager une affluence importante de touristes durant les vacances et à l’approche de la fin d’année.