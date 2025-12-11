Tunisie : 485 interventions de la Protection civile en 24 heures

Au cours des dernières vingt-quatre heures, les unités de la Protection civile ont effectué 136 interventions de secours et d’assistance sur les routes, selon un communiqué publié jeudi par le porte-parole de la Protection civile sur sa page Facebook.

Le nombre total d’interventions réalisées par les agents du Service national de la Protection civile entre 6h00 le 10 décembre 2025 et 6h00 le 11 décembre 2025 s’élève à 485 interventions, réparties comme suit : 24 interventions pour des incendies, 136 interventions pour secours et assistance sur les routes et 316 interventions pour d’autres incidents non liés à la circulation.