L’entraîneur national Sami Trabelsi a dévoilé, jeudi, la liste des joueurs convoqués pour la Coupe d’Afrique des Nations Maroc-2025 (21 décembre-18 janvier).

La sélection tunisienne effectuera du 12 au 19 décembre un stage de préparation à Tabarka en prévision de la CAN, ponctué d’un match amical à huis clos contre le Botswana, le 18 décembre.

Les Aigles de Carthage s’envoleront le 19 décembre au soir pour Rabat, via un vol spécial au départ de l’aéroport Tabarka-Aïn Draham.

La Tunisie évoluera dans le groupe C et ouvrira face l’Ouganda le 23 décembre à Rabat, avant d’affronter le Nigéria le 27 décembre à Fès, puis de clôturer le premier tour contre la Tanzanie le 30 décembre à Rabat.

Voici la liste des joueurs convoqués pour la CAN-2025:

Gardiens:

Aymen Dahmen (CS Sfaxien), Béchir Ben Saïd (Espérance ST), Noureddine Farhati (Stade Tunisien), Sabri Ben Hassan (Etoile du Sahel)

Défenseurs:

Yassine Meriah (Espérance ST), Montassar Talbi (FC Lorient, France), Dylan Bronn (Servette FC, Suisse), Adam Arous (Kasimpasha, Turquie), Nader Ghandri (Akhmat Grozny, Russie), Mohamed Ben Ali (Espérance ST), Yan Valery (Sheffield Wednesday, Angleterre), Ali Abdi (OGC Nice, France), Morthadha Ben Ouannès (Kasimpasha, Turquie), Ali Maaloul (CS Sfaxien).

Milieux:

Ellyes Skhiri (Eintracht Francfort, Allemagne), Houcème Tka (Espérance ST), Ferjani Sassi (Al-Gharafa, Qatar), Ismaël Gharbi (FC Augsbourg, Allemagne), Mohamed Haj Mahmoud (FC Lugano, Suisse), Hannibal Mejbri (Burnley FC, Angleterre), Naïm Sliti (Al-Shamal SC, Qatar), Mohamed Ali Ben Romdhane (Al-Ahly, Egypte).

Attaquants:

Elias Saad (FC Augsbourg, Allemagne), Elias Achouri (FC Copenhague, Danemark), Sebastian Tounekti (Celtic Glasgow, Ecosse), Firas Chaouat (Club Africain), Hazem Mastouri (Dynamo Makhachkala, Russie), Seifeddine Jaziri (Zamalek, Egypte).