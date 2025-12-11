Brouillard dense en Tunisie : vigilance accrue dans la nuit de jeudi à vendredi

Un épisode de brouillard est attendu dans la nuit de jeudi à vendredi ainsi que dans la matinée, touchant la plupart des régions du pays. Il pourrait devenir localement dense, notamment près des côtes, dans les zones basses et à proximité des barrages, des oueds et des espaces forestiers.

Cette situation risque de réduire fortement la visibilité horizontale, parfois à moins de 100 mètres, rendant la prudence indispensable, en particulier pour les usagers de la route. Selon les prévisions, le brouillard devrait commencer à se dissiper progressivement à partir de 10h, vendredi matin.