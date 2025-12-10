Tunisie : brouillard dense attendu mercredi soir et jeudi matin, alerte de l’INM

Un brouillard parfois très dense est attendu mercredi soir et jeudi matin sur plusieurs régions du pays, notamment le nord, le centre et le sud-est. Selon un communiqué de l’Institut National de la Météorologie, ce phénomène sera particulièrement marqué près des zones côtières, dans les dépressions ainsi qu’aux abords des barrages et des oueds. La visibilité pourrait alors chuter à moins de 200 mètres. Ce brouillard devrait toutefois se dissiper progressivement au cours de la matinée de jeudi, pour disparaître autour de 10 heures.