Suspension du tiers payant : la CNAM autorise exceptionnellement le remboursement des médicaments

La caisse nationale d’assurance Maladie (CNAM) a annoncé qu’il a été décidé, à titre exceptionnel, de faire bénéficier les assurés sociaux inscrits dans la filière privée de soins, du remboursement des frais des médicaments délivrés par les pharmacies privées.

La CNAM a indiqué, dans un communiqué publié mercredi, qu’à la suite de la décision unilatérale du syndicat des propriétaires d’officines (SPOT) sur la suspension du régime du tiers payant à partir du 8 décembre 2025, il a été décidé, à titre exceptionnel, de faire bénéficier les assurés sociaux inscrits dans la filière privée des soins, du remboursement des frais des médicaments délivrés par les pharmacies privées à partir de la date mentionnée.

La caisse a ajouté que les assurés sociaux qui n’ont pas pu obtenir les médicaments selon le régime du tiers payant doivent présenter la feuille de remboursement des frais de soins dûment rempli par l’assuré social et le pharmacien incluant l’ordonnance médicale, la facture et les étiquettes des médicaments.

Il convient de noter que le SPOT a souligné, lundi dernier, son attachement à la décision de son bureau national de suspendre la délivrance des médicaments selon le régime du tiers payant pour les affiliés de la CNAM, à partir de lundi 8 décembre.

Il a indiqué, dans un communiqué publié à l’issue de la réunion de son bureau national que “cette décision a été prise en raison de l’absence de solutions concrètes et du non respect des délais de paiement par la CNAM”.