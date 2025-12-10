Reconstruction du stade d’El Menzah : le ministère fait le point sur l’avancement du projet

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sadok Mourali, a supervisé le 10 décembre 2025 une réunion dédiée au suivi des aspects techniques et financiers du projet de reconstruction du stade olympique d’El Menzah, réalisé en partenariat avec la partie chinoise.

Bien que la rencontre n’ait réuni que des responsables tunisiens, elle s’inscrit dans la continuité du mémorandum d’entente signé avec l’Agence chinoise de coopération internationale, comme rappelé par Kaïs Saïed lors d’une audience fin octobre. Le président avait alors insisté sur la préservation de l’architecture d’origine du stade et dénoncé les irrégularités, les tentatives de privatisation et la lenteur des travaux.

Le chantier, initialement lancé en juin 2022 pour une durée de 900 jours, avait été confié à une entreprise tunisienne avant que le contrat ne soit résilié en raison d’un taux d’avancement jugé insuffisant, à peine 20 %. Les autorités espèrent désormais relancer le projet sur des bases solides, avec un démarrage effectif des travaux prévu début 2026.