Raouf Ben Aziza, père de Maram Ben Aziza, hospitalisé et en difficulté

Raouf Ben Aziza, ancien joueur emblématique du Club Sportif Sfaxien et de l’équipe nationale tunisienne, traverse actuellement une crise de santé préoccupante. Figure reconnue du football tunisien dans les années 1980 et 1990, il reste dans les mémoires pour ses performances sur le terrain et son engagement sportif. Il est également le père de Maram Ben Aziza, célèbre actrice et influenceuse tunisienne. La communauté sportive tunisienne et ses admirateurs se mobilisent pour lui souhaiter un prompt rétablissement.