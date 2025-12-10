Racisme : Trump qualifie des pays du tiers-monde de “trous à rats” lors d’un meeting

Lors de son rassemblement en Pennsylvanie, Donald Trump a de nouveau laissé éclater son racisme ordinaire à travers une tirade particulièrement choquante sur l’immigration. S’adressant à son public, il a expliqué vouloir davantage de personnes venues de Norvège, de Suède ou du Danemark, qualifiées de « gens sympas », avant d’opposer à ces Européens les immigrés originaires de Somalie, qu’il a décrits comme provenant de « trous à rats », « sales, répugnants et rongés par la criminalité ». Poursuivant dans la même logique, il a affirmé que « la seule chose qu’ils savent faire, c’est pirater des navires », reprenant ainsi des stéréotypes profondément dégradants. Cette tirade, censée introduire une tournée sur l’économie et l’abordabilité, a finalement mis en lumière son incapacité à respecter son propre discours et son inclination constante à basculer dans la xénophobie. Alors même que de nombreux Américains s’inquiètent de l’inflation, Trump a préféré minimiser leurs difficultés, allant jusqu’à déclarer que « nos prix baissent considérablement », une affirmation pourtant démentie par les faits. Malgré cela, la Maison-Blanche annonce que ce type de rassemblements se poursuivra jusqu’aux élections de mi-mandat de 2026, au grand soulagement de certains démocrates convaincus que de telles sorties ne feront que desservir les républicains.