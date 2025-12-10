La députée Nathalie Oziol dénonce la pollution à Gabès devant le Parlement français

La situation sanitaire et environnementale préoccupante de Gabès a été portée mercredi 10 décembre 2025 devant le Parlement français. Lors de son intervention, la députée de La France insoumise, Nathalie Oziol, a dénoncé ce qu’elle considère comme une « complicité » de la France face aux intoxications répétées affectant la population locale.

Depuis septembre, plus de 310 personnes ont été hospitalisées pour des problèmes respiratoires liés aux émissions de gaz toxiques, dont de nombreux collégiens et lycéens, en lien avec les activités du Groupe chimique tunisien (GCT). Nathalie Oziol a notamment pointé le rôle de la filiale française Phosphéa, du groupe Roullier, dans ces pratiques polluantes, qui incluent le rejet quotidien de milliers de tonnes de déchets industriels dans le golfe de Gabès.

Elle a également souligné les mobilisations citoyennes et les grèves générales initiées par l’UGTT, ainsi que la répression dont ont été victimes les manifestants. La députée a appelé le gouvernement français à assumer ses responsabilités et à intervenir pour protéger les habitants et l’environnement de la région.