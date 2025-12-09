Tunisie : l’Ordre des Médecins attaque une émission télé pour promotion de pratiques proches de la sorcellerie

La polémique enfle autour du programme « Wahch Pro Max », diffusé sur la chaîne El Hiwar Ettounsi, après que la Chambre nationale de l’Ordre des Médecins a annoncé le dépôt officiel d’une plainte contre l’émission. Celle-ci a diffusé une séquence présentant prétendument la possibilité de traiter le cancer par des pratiques assimilées à la sorcellerie, au « tadbib » et au « tadjlil », en s’appuyant sur un intervenant sans aucune compétence médicale.

L’Ordre a fermement dénoncé la banalisation de ces méthodes dangereuses, rappelant que le cancer ne peut être traité que selon des protocoles scientifiques établis et encadrés par des médecins spécialistes. Dans son communiqué, la présidente de l’Ordre a mis en garde contre la diffusion de contenus non fondés qui induisent le public en erreur, retardent les traitements sérieux et ouvrent la voie à des pratiques relevant de la pseudo-médecine et de la sorcellerie moderne.

L’institution rappelle enfin que ces dérives contreviennent aux principes fondamentaux de la médecine fondée sur les preuves et aux obligations éthiques de protection du public.