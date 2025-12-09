Tunisie : Le SPOT suspend le tiers payant CNAM face aux retards de paiement

Le syndicat des pharmaciens d’officine de Tunisie (SPOT) a souligné son attachement à la décision de son bureau national visant à suspendre le régime du tiers payant pour les affiliés de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) et ce, à partir d’aujourd’hui, lundi 8 décembre.

Le syndicat a indiqué, dans un communiqué publié, lundi, à l’issue de la réunion de son bureau national que “cette mesure a été décidée en raison de l’absence de solutions concrètes et de garanties réelles concernant le respect des délais de paiement par la CNAM”.

Cette décision vise à protéger la pérennité des pharmacies privées et les intervenants dans le secteur des médicaments, à garantir la disponibilité des médicaments et à éviter la détérioration de ce secteur”, a précisé le bureau national.

Il a relevé que cette décision ne vise pas le citoyen et ne porte pas atteinte à son droit à la santé, mais a pour objectif de protéger le système des médicaments.

Le bureau national a appelé “les autorités concernées à assumer pleinement leurs responsabilités et à intervenir rapidement pour résoudre la question liée aux délais de paiement des médicaments.

Il a rappelé les difficultés financières des pharmacies privées, en raison de la poursuite du retard dans le paiement des pharmaciens, notant que ce retard n’est plus conjoncturel mais structurel qui s’est accumulé depuis 2015.

Il a expliqué que les délais de retard étaient de deux mois en 2015, entre 80 et 90 jours en 2019, de 110 jours en 2023, et plus de 120 jours en 2024, et parfois plus de 6 mois en 2025.

Le bureau national a indiqué que “les autorités et structures concernées sont responsables de la situation actuelle” en l’absence de financement durables et de réformes dans les délais impartis, rappelant les correspondances officielles adressées aux différentes parties.

Le SPOT a souligné sa disposition à reprendre le régime du tiers payant en cas de garanties sérieuses pour résoudre le problème des délais de paiement et l’instauration d’un mécanisme de financement durable et transparent.