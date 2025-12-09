Tunisie : 16 000 divorces et 70 000 mariages seulement en 2024

La Tunisie traverse aujourd’hui une profonde mutation des dynamiques familiales, comme l’explique le sociologue Mamdouh Ezzeddine. L’âge moyen au mariage ne cesse d’augmenter, atteignant environ 34 ans pour les hommes et 29 ans pour les femmes, tandis que le nombre de contrats de mariage recule nettement depuis 2011.

En 2024, on a enregistré près de 8 000 mariages de moins que l’année précédente, un déclin qui s’accompagne d’une baisse des naissances et d’une réduction de la taille des familles. Parallèlement, les cas de divorce continuent de progresser, avec environ 16 000 ruptures recensées en 2024, dont une large part survient durant les dix premières années de vie conjugale. Ces changements engendrent des difficultés sociales et émotionnelles pour de nombreux enfants concernés, sans entrer dans les détails sensibles.

Selon Ezzeddine, le mariage en Tunisie n’est plus perçu comme un projet de stabilité et de construction commune, mais tend à être considéré comme un véritable « marché » où dominent l’intérêt, la rentabilité et la crainte de la perte.