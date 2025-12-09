Tunisie : 14 accidents par jour et une hausse des morts sur les routes

Le Colonel Hichem Chaabani, responsable régional de la sécurité routière pour le Centre-Ouest, a alerté sur la gravité de la situation en Tunisie, où l’on recense en moyenne 14 accidents de la route par jour, entraînant 3 morts et 19 blessés.

Malgré une légère baisse du nombre global d’accidents et de blessés, le taux de mortalité a augmenté de 5 %, révélant une intensification de la gravité des collisions. Il a précisé que les motocyclistes représentent 40 % des victimes, suivis des piétons à hauteur de 23 %. Chaabani a également pointé du doigt l’occupation anarchique de la moitié des trottoirs du pays, un phénomène confirmé par une étude de l’Observatoire National de la Sécurité Routière, et qui complique davantage la circulation des piétons.

Il a insisté sur l’importance d’intervenir sur les zones à risque et de renforcer les mesures existantes, en attendant l’entrée en vigueur de nouvelles lois destinées à limiter les comportements dangereux. Enfin, il a appelé les directions régionales et les municipalités à s’engager plus activement dans l’amélioration de la sécurité routière.