Voici les 24 équipes qualifiées pour la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025, accompagnées de leurs précédentes participations et de leurs meilleures performances :
Tunisie : 22e participation, championne en 2004
Afrique du Sud : 12e participation, champion en 1996
Algérie : 21e participation, championne en 1990 et 2019
Angola : 10e participation, quarts de finale en 2008, 2010 et 2023
Bénin : 5e participation, quarts de finale en 2019
Botswana : 2e participation, phase de groupes en 2012
Burkina Faso : 14e participation, finaliste en 2013
Cameroun : 22e participation, champion en 1984, 1988, 2000, 2002 et 2017
Comores : 2e participation, huitièmes de finale en 2021
Côte d’Ivoire : 26e participation, championne en 1992, 2015 et 2023
Égypte : 27e participation, championne en 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 et 2010
Gabon : 9e participation, quarts de finale en 1996 et 2012
Guinée équatoriale : 5e participation, 4e place en 2015
Mali : 14e participation, finaliste en 1972
Maroc : 20e participation, champion en 1976
Mozambique : 6e participation, phase de groupes en 1986, 1996, 1998, 2010 et 2023
Nigeria : 21e participation, champion en 1980, 1994 et 2013
Ouganda : 8e participation, finaliste en 1978
République Démocratique du Congo : 21e participation, championne en 1968 et 1974
Sénégal : 18e participation, champion en 2021
Soudan : 10e participation, champion en 1970
Tanzanie : 4e participation, phase de groupes en 1980, 2019 et 2023
Zambie : 19e participation, championne en 2012
Zimbabwe : 6e participation, phase de groupes en 2004, 2006, 2017, 2019 et 2021.