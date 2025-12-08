Tunisie – Coupe arabe : Sami Trabelsi pointe le calendrier de la CAF

Le sélectionneur de l’équipe nationale, Sami Trabelsi, a jugé la participation de la Tunisie à la Coupe arabe de la FIFA comme « non concluante », lors d’une interview accordée à Mosaïque FM.

Il a attribué cet échec principalement au calendrier imposé par la CAF : « Le planning nous a été défavorable. Avec l’enchaînement des matches de la Ligue des champions, nos joueurs n’étaient pas dans leur meilleure condition physique », a-t-il expliqué.

Trabelsi a également précisé que, malgré la victoire contre le Qatar, ce succès reste insignifiant puisque les Aigles de Carthage ont été éliminés dès le premier tour de la compétition.