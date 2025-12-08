Paris : une fuite d’eau au Musée du Louvre endommage des centaines de documents d’égyptologie

Un important dégât des eaux survenu le 26 novembre au Musée du Louvre a provoqué l’endommagement de plusieurs centaines de documents conservés dans la bibliothèque du département des Antiquités égyptiennes.

Selon Francis Stenbuck, directeur adjoint du musée, entre 300 et 400 ouvrages ont été touchés, confirmant ainsi les informations publiées par La Tribune de l’Art. Les documents concernés, principalement des revues d’égyptologie et des travaux scientifiques datant de la fin du XIXᵉ et du début du XXᵉ siècle, sont très consultés par les chercheurs mais ne présentent pas un caractère unique. Aucun artefact patrimonial n’a été affecté, et les équipes prévoient de faire sécher les ouvrages avant de les envoyer en restauration. Le Louvre a expliqué que la fuite, provoquée par l’ouverture accidentelle d’une vanne alimentant un réseau de chauffage et de ventilation déjà vétuste, s’est produite dans le pavillon Mollien.

Le remplacement complet de ce réseau, fragilisé depuis des mois, est prévu à partir de septembre 2026. Cet incident, dénoncé par le syndicat CFDT-Culture comme un signe supplémentaire de la dégradation des infrastructures, survient quelques semaines seulement après le spectaculaire vol de bijoux estimé à 88 millions d’euros, dont les auteurs présumés ont été arrêtés mais dont le butin reste introuvable.