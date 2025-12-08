Japon : un séisme de magnitude 7,6 déclenche une alerte au tsunami

Un puissant séisme de magnitude 7,6 a frappé le Japon ce lundi 8 décembre, provoquant une vive inquiétude à travers l’archipel. L’épicentre, localisé en mer au large de Misawa, dans le nord du pays, a généré des secousses ressenties sur de vastes régions.

Survenues à 14h15 GMT, les vibrations ont conduit les autorités à déclencher immédiatement une alerte au tsunami par mesure de précaution. Selon l’Institut américain de géophysique (USGS), le tremblement de terre s’est produit à environ 53 kilomètres de profondeur, appelant à une vigilance renforcée sur les zones côtières exposées.