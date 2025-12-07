Tunisie : Prévisions météo du dimanche 7 décembre 2025

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie pour ce dimanche 7 décembre 2025, le temps s’annonce partiellement nuageux, devenant par moments très nuageux sur les régions côtières du Nord, où quelques pluies éparses sont attendues.

Les températures poursuivront une légère hausse. Les maximales oscilleront entre 18 et 22°C, tandis qu’elles se situeront autour de 13°C sur les hauteurs de l’Ouest.

Le vent, de secteur ouest, soufflera fort près des côtes et sur les hauteurs, mais restera faible à modéré ailleurs. La mer sera très agitée.