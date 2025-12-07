La Marsa : atelier de peinture pour enfants saccagé, indignation et appels à plus de sécurité

Une vive émotion a été suscitée au parc Montazah Essaadah à La Marsa après un acte de vandalisme et de saccage visant une atelier de dessin pour enfants, un projet éducatif et culturel encadré par Mme Hayet, connue pour son engagement exemplaire envers les jeunes et la communauté.

Selon les témoignages, des individus se seraient introduits dans l’espace pour y commettre des dégradations et y consommer des substances illicites, révélant un sérieux manque de sécurité et de contrôle dans la zone. Cet incident, qui transforme un lieu de créativité en scène de destruction, relance le débat sur la nécessité de renforcer la protection des espaces publics et de sanctionner les auteurs de tels actes afin d’éviter qu’ils ne sévissent ailleurs dans la ville.

La communauté locale exprime son soutien à Mme Hayet et appelle les autorités concernées à assumer leurs responsabilités.