FC Lorient – Lyon : Sur quelle chaîne suivre le match en direct ?

Le FC Lorient reçoit l’Olympique Lyonnais ce dimanche 7 décembre 2025 au Stade du Moustoir, à l’occasion de la 15e journée de Ligue 1. Une affiche qui oppose deux équipes aux dynamiques opposées : les Merlus, en difficulté, affrontent des Lyonnais lancés dans la course au podium. La rencontre sera diffusée en direct sur Ligue 1+.

Lorient en quête d’un sursaut

Quinzième du classement avec 14 points après 14 journées, le FC Lorient vit un début de saison délicat. Les hommes de la côte bretonne, proches de la zone de relégation, doivent impérativement réagir pour éviter de s’enfoncer davantage.

Lyon vise le top 5

Sixième avec 24 points, l’OL réalise un bon début d’exercice et reste solidement installé dans la course aux places européennes. Les Gones ambitionnent de remonter vers le top 5 et voient ce déplacement à Lorient comme une opportunité, même si le Moustoir s’est souvent révélé piégeux.

Date : Dimanche 7 décembre 2025

Horaire : 20h45

Lieu : Stade du Moustoir, Lorient

Diffusion : Ligue 1+