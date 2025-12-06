Bétis Séville – FC Barcelone : Sur quelle chaîne suivre le match en direct ?

Le Bétis Séville reçoit le FC Barcelone ce samedi 6 décembre 2025 à l’Estadio de La Cartuja pour le compte de la 15e journée de Liga. Le coup d’envoi sera donné à 18h30, et la rencontre sera diffusée en direct sur beIN Sports Max 4.

Un Barça en quête de confirmation

Leader du championnat avec 34 points, le FC Barcelone vise une nouvelle victoire pour consolider sa première place. Les Catalans restent performants offensivement, avec 14 buts inscrits lors de leurs cinq derniers matchs, malgré quelques fragilités défensives (9 buts encaissés). Leur dynamique récente, moins régulière, n’efface toutefois pas leur statut de favori.

Un Bétis solide et ambitieux

Cinquième avec 24 points, le Bétis Séville aborde ce choc en pleine confiance. Invaincus lors des cinq dernières rencontres (trois victoires, deux nuls), les Andalous affichent une défense robuste et une belle efficacité offensive. Ils espèrent profiter de leur forme pour bousculer le leader et décrocher enfin un succès face au Barça, qui reste invaincu contre eux sur leurs cinq duels récents.

Informations pratiques

Compétition : Liga – 15e journée

Date : Samedi 6 décembre 2025

Heure : 18h30

Stade : La Cartuja, Séville

Diffusion TV : beIN Sports Max 4