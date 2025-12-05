Tunisie : Près de 5 000 mouvements de protestation recensés par l’OST sur 11 Mois (Janvier-Novembre 2025)

Les mouvements de protestation ont évolué de 83,4% depuis le début de l’année en cours jusqu’au mois de novembre dernier, par rapport à la même période de l’année précédente, a fait savoir l’Observatoire social tunisien (OST), relevant du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES).

Selon le rapport du mois de novembre publié ce vendredi par l’Observatoire, 4 838 mouvements de protestation ont été recensés entre janvier et novembre 2025, contre 2 638 au cours de la même période de l’année précédente.

En novembre dernier, 589 mouvements sociaux à caractère civil et politique ont été recensés, soit une hausse d’environ 80 % par rapport à novembre de l’année dernière.

L’Observatoire a signalé l’organisation de marches protestataires par plusieurs forces politiques et civiles durant le mois de novembre 2025, ainsi que des mouvements revendiquant le droit à l’emploi pour les chômeurs diplômés, l’amélioration des conditions de travail, la régularisation de la situation professionnelle, la titularisation et l’application des accords en suspens.

Les sit-in ont constitué la forme de protestation la plus répandue durant le mois de novembre, suivis par les grèves de la faim, les grèves de travail, le port du brassard rouge, et la publication de communiqués, entre autres formes d’expression.

La région de Tunis a conservé la première place des zones les plus actives, avec 135 mouvements enregistrés, suivie par les gouvernorats de Manouba (65), Gafsa (50), Kasserine (35), puis Bizerte, Tozeur, Sousse et Gabès, avec 22 mouvements chacun. À un niveau moindre, les gouvernorats de Médenine, Nabeul, Tataouine, Mahdia, Le Kef, Zaghouan, Ariana et Monastir ont également connu des mouvements de protestation.