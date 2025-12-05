Mondial 2026 : la composition complète des groupes après le tirage

Voici la composition des groupes de la Coupe du monde de football 2026, à l’issue du tirage au sort effectué vendredi au Kennedy Center de Washington :

Groupe A : Mexique, Afrique du Sud, Corée du Sud, Barrage européen 4

Groupe B : Canada, barrage européen 1, Suisse, Qatar

Groupe C : Brésil, Maroc, Haïti, Ecosse

Groupe D : Etats-Unis, Paraguay, Australie, Barrage européen 3

Groupe E : Allemagne, Curaçao, Côte d’Ivoire, Equateur

Groupe F : Pays-Bas, Japon, Barrage européen 2, Tunisie

Groupe G : Belgique, Egypte, Iran, Nouvelle-Zélande

Groupe H : Espagne, Cap-Vert, Arabie Saoudite, Uruguay

Groupe I : France, Sénégal, Barrage intercontinental 2, Norvège

Groupe J : Argentine, Algérie, Autriche, Jordanie

Groupe K : Portugal, Barrage intercontinental 1, Ouzbékistan, Colombie

Groupe L : Angleterre, Croatie, Ghana, Panama

La phase finale du Mondial-2026 aura lieu du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique avec la participation pour la première fois de 48 équipes, réparties en 12 groupes. Les deux premiers de chaque groupe, ainsi que les huit meilleurs troisièmes se qualifient pour les 1/16es de finale.