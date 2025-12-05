Mondial 2026 : la composition complète des groupes après le tirage

Voici la composition des groupes de la Coupe du monde de football 2026, à l’issue du tirage au sort effectué vendredi au Kennedy Center de Washington :
Groupe A : Mexique, Afrique du Sud, Corée du Sud, Barrage européen 4
Groupe B : Canada, barrage européen 1, Suisse, Qatar
Groupe C : Brésil, Maroc, Haïti, Ecosse
Groupe D : Etats-Unis, Paraguay, Australie, Barrage européen 3
Groupe E : Allemagne, Curaçao, Côte d’Ivoire, Equateur
Groupe F : Pays-Bas, Japon, Barrage européen 2, Tunisie
Groupe G : Belgique, Egypte, Iran, Nouvelle-Zélande
Groupe H : Espagne, Cap-Vert, Arabie Saoudite, Uruguay
Groupe I : France, Sénégal, Barrage intercontinental 2, Norvège
Groupe J : Argentine, Algérie, Autriche, Jordanie
Groupe K : Portugal, Barrage intercontinental 1, Ouzbékistan, Colombie
Groupe L : Angleterre, Croatie, Ghana, Panama
La phase finale du Mondial-2026 aura lieu du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique avec la participation pour la première fois de 48 équipes, réparties en 12 groupes. Les deux premiers de chaque groupe, ainsi que les huit meilleurs troisièmes se qualifient pour les 1/16es de finale.